Alle guten Geister und schlechten Umfragen

In den USA hat die Website FiveThirtyEight Hochsaison. Ihr Name 538 leitet sich von der Zahl der Wahlmänner ab, die alle vier Jahre den Präsidenten küren. Heuer finden am Dienstag nach dem ersten Montag im November, so die Terminvorschrift, nur Zwischenwahlen zum Kongress und von Gouverneuren und Parlamenten in Bundesstaaten statt.