Das erste Mal bin ich nach Österreich mit dem Schiff angereist. Damals war mir noch nicht bewusst, wie ungewöhnlich das ist. Ich war zwölf und hatte noch nicht viel Auslandserfahrung. Als wir im Sommer ’78 in Bregenz von einem Ausflugsdampfer an Land gingen, zeigten wir unsere Ausweise und wechselten Mark in Schilling – exotisch, unvergesslich.