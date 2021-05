Kürzlich hat mir ein sprachlich versierter Österreicher erläutert, welche Funktion das Wörtchen "eh" in seiner Muttersprache hat. Er saß am Tisch in meiner Residenz, und "erläutert" ist vielleicht das falsche Wort. Es war eher eine kleine Schauspieleinlage. Denn so kurz das "eh" als Wort ist, so sehr hängt seine Bedeutung vom Zusammenhang ab – und dazu gehören auch Mimik, Gestik, Tempo, Tonfall und Melodie.