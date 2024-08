Am 8. August 1944 wurde in Berlin der in Linz aufgewachsene Oberstleutnant Robert Bernardis hingerichtet, als Beteiligter am Umsturzversuch, der nach dem (gescheiterten) Attentat auf den "Führer" Adolf Hitler durch Claus Schenk Graf von Stauffenberg dem NS-Regime und dem Krieg ein Ende bereiten hätte sollen.