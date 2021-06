Streitpunkt war das ungarische Homosexuellengesetz, das etwa die Darstellung von Sexualität, die von der heterosexuellen abweicht, in Medien aller Art verbietet. Homosexuelle und Transsexuelle sollen nicht als Teil der Normalität gezeigt werden. Für manche in der EU hat Orban eine rote Linie überschritten, er selbst will vorerst nicht zurückweichen und wird sich zu Hause als wackerer Kämpfer gegen Brüssels seiner Meinung nach gefährlich liberalen Kurs feiern lassen. In Ungarn kommt Orban mit