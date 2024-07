Kriegserklärung: Jubel für den Kaiser

Kaiser Franz Joseph unterschrieb in Bad Ischl die Kriegserklärung an Serbien

Am 29. Juli 1914, einen Tag nachdem Kaiser Franz Joseph in seiner Sommerresidenz in Bad Ischl die Kriegserklärung an Serbien unterschrieben hatte, erschien unsere Vorgängerzeitung "Tagespost" mit einer Extraausgabe, die das Manifest des Monarchen mit dem Titel "An meine Völker" enthielt (Bild). Darin betonte Franz Joseph, der seinen 84. Geburtstag vor sich hatte, wie sehr er sich gewünscht habe, in seinen letzten Jahren für den Frieden zu wirken.