Friedrich Hayek: Vorbild und Feindbild

In den jüngsten Jahrzehnten sind auch wieder Österreicher mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden, so etwa Elfriede Jelinek und Peter Handke für Literatur, zuletzt der Physiker Anton Zeilinger, ein gebürtiger Oberösterreicher, oder dessen Fachkollege Ferenc Krausz. Davor war unser Land mit Ausnahme der Verhaltensforscher Konrad Lorenz und Karl von Frisch nicht oder nur in beschämender Weise indirekt vertreten, denn mehrere spätere Preisträger hatten während der NS-Zeit flüchten müssen.