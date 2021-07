Die deutschliberale "Tagespost" schrieb: "Gestern um 5 Uhr Abend ist in Wien Herr Johann Grillmayer, Fabrik- und Gutsbesitzer, gestorben. Der Verstorbene war eine Autorität in der Baumwoll-Industrie und ist es in hervorragender Weise ihm zu danken, dass die Baumwoll-Industrie in Österreich einen solchen Aufschwung genommen hat". Ähnlich kurz hielt sich das katholisch-konservative "Linzer Volksblatt".