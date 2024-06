Der Statistiker als Fernsehstar

Der Hochrechner vor seinem Großcomputer. Ein Bild, das viele Österreicher von Wahlabenden in den 1960er und 1970er Jahren kennen.

Der Mitte Juni im Alter von 92 Jahren verstorbene emeritierte Universitätsprofessor Gerhart Bruckmann war ab Mitte der 1960er Jahre so etwas wie der Fernsehstar unter den Gelehrten, er war wohl allen in Österreich ein Begriff. Begonnen hatte alles mit der Nationalratswahl am 6. März 1966, als das österreichische Fernsehen erstmals nach dem Vorbild der britischen BBC Live-Wahlberichterstattung mit großem Aufwand bot.