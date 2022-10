Vor allem Astronomen und Geologen diskutierten die Details des Naturereignisses, das relativ selten vorkommt – in Oberösterreich etwa bis dahin nur einmal, und zwar 1768 in Mauerkirchen im Bezirk Braunau. Es war am 5. November 1932 kurz vor 22 Uhr, als in der Ortschaft Obergallspach der Landarbeiter Franz Pittrich, einer der Zeugen (angeblich auf dem Weg zum Fensterln), von plötzlicher sekundenlanger, durchdringender Tageshelle aufgeschreckt wurde. Gemeinsam mit dem Bauern Josef