Es war die erste Niederlage des seit 1970 im Erfolgslauf befindlichen Bundeskanzlers Bruno Kreisky und seiner SPÖ-Regierung. Im Juli 1972 hatte der Nationalrat ein Gesetz beschlossen, das mit 17 Jahren Verspätung die Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag zur Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln im gemischtsprachigen Gebiet Südkärntens erfüllen sollte. In 205 Ortschaften in 36 Gemeinden mit mehr als 20 Prozent slowenisch Aufgewachsenen sollten die Ortstafeln in Deutsch und Slowenisch