Rollstuhlfahrer beim Bogenschießen in Stoke Mandeville in den frühen Jahren.

Am Mittwoch beginnen in Paris die Paralympischen Sommerspiele, 4400 Athletinnen und Athleten, davon 24 aus Österreich, sind qualifiziert und werden sich in 22 Sportarten messen. Das Medien- und das Publikumsinteresse ist deutlich gestiegen, ebenso das Sponsoring und die staatliche Unterstützung des Behindertensports.