Die Olympischen Spiele 2024 in Paris werden in die Sportgeschichte als Meilenstein eingehen, was Stimmung, Leistungen und Organisation betrifft. Ein ebensolcher Meilenstein waren 100 Jahre zuvor die Spiele, auch in Paris, die erstmals weltweites positives Echo fanden und 3000 Teilnehmer aus 44 Ländern angezogen hatten.