Sie wurden in das als Flüchtlings- und Durchgangslager umfunktionierte Schloss Haag (heute wieder Schloss Starhemberg genannt, da es deren Stammschloss war) gebracht, ein Teil auch in Neubauwohnungen in Steyr-Münichholz. Über die Südtiroler und deren tragische Zwangswahl zwischen Italianisierung oder Aussiedlung ins Deutsche Reich mit der letztlich trügerischen Hoffnung auf Besitzersatz in den eroberten Ostgebieten wurde an dieser Stelle schon berichtet. Die Buchenlanddeutschen aus dem