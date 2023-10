Als Österreich zum Opfer erklärt wurde

Die Außenminister Großbritanniens, der USA und der Sowjetunion erklärten in der sogenannten Moskauer Deklaration "den Anschluss, der Österreich am 15. März 1938 (eigentlich war es der 13. März, Anm.) aufgezwungen worden ist, als null und nichtig". "Österreich, das erste freie Land, das der Hitler’schen Aggression zum Opfer gefallen ist", so hieß es weiter, müsse von deutscher Herrschaft befreit werden.