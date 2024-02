 Als der Hörfunk noch Radio-Telefonie hieß

Morgen werden es 100 Jahre, dass auch in Oberösterreich vorgeführt wurde, was in Wien schon seit dem Vorjahr zu hören und dessen Funktionieren den Menschen ein Rätsel war: Radio, über Wellen gesendete Sprache und Musik. In der Linzer "Tagespost" berichtete ein Herr A. F. Lindinger aus Lambach am 20. Februar 1924 ganzseitig über die Möglichkeiten der "Radio-Telegraphie und -Telephonie" und hatte schon ziemlich klar im Blick, dass Informationen aller Art und musikalische Unterhaltung die Domänen