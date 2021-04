Als der saudische Ayatollah Nimr al Nimr am 2. Jänner 2016 mit 46 weiteren schiitischen Oppositionellen hingerichtet wurde, kannte der Zorn im Iran keine Grenzen mehr. Mit Schlagstöcken und Molotow-Cocktails bewaffnete Hardliner kletterten, von der Polizei nur beobachtet, über die Mauern der saudischen Vertretungen in Teheran und Maschad und setzten sie in Brand. Saudi-Arabien brach daraufhin die diplomatischen Beziehungen ab.