"Ein Sieg Palästinas ist ein Sieg Moskaus"

Stefan Scholl ist OÖN-Korrespondent in Moskau.

Denn der Westen muss jetzt zumindest einen Teil seiner Aufmerksamkeit und Militärhilfe statt der Ukraine Israel widmen. Gleichzeitig bietet sich der Kreml als Vermittler an, nach Ansicht vieler Beobachter will Putin den Krieg auch politisch nutzen, um seinen Einfluss im Nahen Osten auszubauen. Aber in Israel und anderswo hat man bemerkt, wie eifrig Moskau der Hamas die Stange hält.