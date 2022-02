Allzu überheblich wollte Boris Johnson nicht klingen, aber ein triumphierender Ton schwang mit. Am Montag stellte der britische Premierminister seinen Plan für ein Ende der Corona-Epidemie in England und für eine Rückkehr zur Normalität vor. "Der heutige Tag", sagte er, "markiert einen Moment des Stolzes nach einer der schwierigsten Phasen in unserer Geschichte." Als eine der ersten großen Wirtschaftsnationen will Großbritannien sämtliche gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit Corona