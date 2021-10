Manche Schotten reiben sich die Hände. Die Klimakonferenz COP26, die am 31. Oktober in Glasgow beginnt, verspricht, ein glänzendes Geschäft zu werden. Zumindest für diejenigen, die eine Unterkunft in Glasgow zu vermieten haben. Die Raten für eine Airbnb-Wohnung, meldete die "Times", haben schwindelerregende Höhen erreicht. Den Vogel schießt ein Appartement im vornehmen Kelvingrove-Bezirk ab.