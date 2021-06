Während in Österreich und Deutschland die dritte Welle der Corona-Pandemie abflaut, kommt sie in Großbritannien richtig in Fahrt. Bis Anfang Mai waren die Infektions-, Spitals- und Todeszahlen stetig gefallen und man konnte sich über eine Inzidenz von etwas über 20 Fälle pro 100.000 Einwohner freuen. Doch seitdem sind die Kennziffern gestiegen, und die Inzidenz liegt bei über 60. Das bringt den Fahrplan der Regierung durcheinander.