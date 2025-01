Eine Schlammschlacht lockt die Massen an

Während Sportinteressierte in Österreich in den Wintermonaten in Innsbruck, Bischofshofen, Kitzbühel und Schladming auf ihre Kosten kommen, pilgern in Belgien Tausende nach Gavere, Diegem, Koksijde oder Dendermonde. Dort stürzen sich keine Athleten vom Sprungturm oder aus dem Starthaus auf eine Abfahrtspiste. Die Zuschauerinnen und Zuschauer feuern Radsportler an, die querfeldein auf einem Parcours mit engen Kurven, Rampen und Tragepassagen ihre Runden drehen.