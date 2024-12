Die belgische Alternative zum Gulasch

So leitet Autorin Ruth Van Waerebeek ihr 2024 erschienenes Kochbuch "The Taste of Belgium" ein. Ihr Befund motiviert, sich an einen Klassiker der belgischen Küche zu wagen: die Flämische Karbonade. Im Niederländischen hört sie auf den Namen Stoofvlees, im Französischen ist von der Carbonade flamande die Rede. Dieser Schmorfleischeintopf taugt zu Silvester als Alternative zum Mitternachtsgulasch.