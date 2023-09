Immer Ärger mit Hunter

Weiss ließ sich in der von Bundesrichterin Maryellen Noreika angeforderten Status-Auskunft nicht in die Karten schauen. Denkbar sind Anklagen wegen Steuervergehen, illegalen Waffenbesitzes und der Tätigkeit als nicht registrierter Lobbyist für das Ausland. Vergehen, die alle in die Zeit seiner Geschäftstätigkeit in der Ukraine und im China-Geschäft zurückreichen.