Ihre Eltern hatten sie und ihre fünf Geschwister mitten in der Nacht geweckt. "Sie sagten, wir müssen gehen. Mehr nicht", erinnerte die heute 107 Jahre alte Afroamerikanerin kürzlich vor dem US-Kongress an den Horror, der sie ihr ganzes Leben lang nicht losließ. Als sie in der Nacht zum 1. Juni aus ihrem Haus in der schwarzen Greenwood-Nachbarschaft von Tulsa kam, sah sie, wie weißer Mob auf Nachbarn schoss. "Ich sehe noch die Leichen in den Straßen liegen.