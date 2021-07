Pablo Rodriguez ahnte von Anfang an, dass die Suche nach Überlebenden in dem in sich zusammengebrochenen Südflügel der "Champlain Towers" in Miami Beach nicht viel Aussicht auf Erfolg hatte. "Das war von Anfang an eine Bergungsmission", sagte Rodriguez, dessen Mutter und Großmutter im Apartment 1211 lebten. Seit er die Bilder des Einsturzes gesehen hatte, die eine Sicherheitskamera festhielt, machte er sich keine Illusionen mehr.