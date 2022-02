Der Kanzler sagte es nicht auf Deutsch. Und nicht auf Englisch. Kunstvoll vermied er das Wort in seiner kurzen Erklärung bei Ankunft in der amerikanischen Hauptstadt. Und sprach es auch nicht vor seiner Abreise nach dem Abendessen mit Senatoren in der deutschen Botschaft aus. Die Worte "Nord Stream 2" wollten Olaf Scholz nicht über die Lippen gehen. Als die Kanzlermaschine in den nächtlichen Himmel verschwand, blieb in Washington die Frage zurück: Warum?