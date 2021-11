So hatte sich Großbritanniens Premierminister Boris Johnson den Auftakt zur 26. UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow wohl bestimmt nicht vorgestellt. Als Gastgeber für die Staats- und Regierungschefs der Welt wollte er zeigen, was das Vereinigte Königreich ausrichten kann auf der globalen Bühne – nach dem Brexit erst recht. Und dann das: Seit Montag, null Uhr, streikt die Müllabfuhr in Glasgow.