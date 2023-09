Der Teufel hat Kaffee gemacht

Seit sechs Jahren wird ganz China mit einem Netz an Luckin-Coffee-Filialen überzogen, selbst einen Skandal um gefälschte Umsatzzahlen scheint die börsennotierte Kaffeehauskette aus Peking locker weggesteckt zu haben. Mit Volldampf und Macchiato will Luckin Coffee dem US-amerikanischen Konkurrenten Marktanteile abjagen, denn immer mehr Tee trinkende Chinesinnen und Chinesen finden auch Geschmack am Kaffee, der in China keine Tradition aufweisen kann.