Täglich spucken wir hier nicht nur in unsere stets desinfizierten Hände, sondern auch in ein kleines Röhrchen. Die Körperflüssigkeit muss registriert und in einem der Pressezentren abgegeben werden, wo sie Menschen, deren Arbeitsalltag ich mir nicht vorstellen möchte, auf bedrohliche Viren untersuchen. Wem hier die Spucke wegbleibt, der kann wohl einpacken.