Ulrich Tukur ist allein von seiner Schauspieler-Klasse her schon einmal ein Garant für Qualität. Als Kommissar Murot (gestern "Murot und das Gesetz des Karma", ORF 2) ist der Ermittler mit dem Hang zur Noblesse immer wieder in Kriminalfälle verwickelt, die auch ins Private hineinreichen und Einblicke in sein Seelenleben gewähren. Der gestrige Murot war aber auch aus anderen Gründen herausragend.