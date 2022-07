Das Sommer-TV-Programm lädt zu Zeitreisen. Um 15 Jahre zurück dreht "Wilsberg" (gestern, ZDFneo) in der gleichnamigen Krimireihe die Zeit, mit einer Folge aus dem Jahr 2007. Als auf Handys noch gedrückt statt gewischt wurde. Sogar ein Telefon mit Wählscheibe gab es noch, zumindest in Wilsbergs "Antiquariat". "Wer glaubt, sich hier nicht anstrengen zu müssen, hat schon verloren!" Wenig geändert hat sich am scharfen Ton mancher Model-Agentinnen.