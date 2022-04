Als im Sommer 1969 die Apollo 11 zum Mond flog und die ganze Welt in Staunen versetzte, hatten wohl viele Kinder nur einen Traum: sich ebenfalls in der Kapsel auf den Weg zum Mond zu machen. Regisseur Richard Linklater, selbst 1960 in Houston nahe dem Raumfahrtzentrum geboren, machte diesen Traum nun zum Netflix-Film: In "Apollo 10½" lässt er den zehnjährigen Stan im Auftrag der NASA wenige Tage vor der realen Weltraumfahrt zum Mond reisen, weil die NASA die Landefähre blöderweise zu klein