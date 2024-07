Zac Efrons Affäre mit Nicole Kidman

Ältere Frau mit jüngerem Liebhaber – das geht gar nicht? Nicole Kidman und Zac Efron beweisen in ihrer leichten Netflix-Komödie „A Family Affair“ das Gegenteil. Und das kommt gut an: Schon wenige Tage nach dem Start liegt die Romanze auf Platz eins der meistgesehenen Filme auf Netflix Österreich.Efron spielt den pedantischen Hollywoodstar Chris, der seiner jungen Assistentin Zara (Joey King) mit seinen extravaganten Wünschen das Leben schwer macht – so schwer, dass sie