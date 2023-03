"Der Tod kommt nach Venedig" (gestern, ORF 2). Und Commissario Brunetti ist nicht da. Seine Dienste wären bitter nötig gewesen in diesem Kunstraub-Krimi. Ein "Botticelli" wurde gefälscht, das Original ist verschwunden. Der Fälscher? Lukas Albrecht (ein Schelm, wer an einen Wiener Museumsdirektor denkt) ist im Canale ertrunken. Seine Frau ermittelt auf eigene Faust und gerät in ein Netz aus Korruption.