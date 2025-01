Wie eine Arte-Doku Britney Spears zurechtrückt

Ganz ehrlich: Haben Sie in Ihrer Jugend auch zu Britney Spears’ Musik gesungen oder getanzt? Die US-Sängerin hat die Popmusik der 90er und frühen 2000er geprägt wie nur wenige andere. Die insgesamt etwa einstündige neue Arte-Doku „Britney ohne Filter“ (zu sehen in der Arte-Mediathek) beleuchtet in fünf Teilen den zwiespältigen Aufstieg, den Fall und das Comeback des Stars.