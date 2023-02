Western am Meer

Voller Freude kommt Marlene in Griechenland an, um ihren studierenden Sohn zu besuchen. Der jedoch scheint "spurlos in Athen" verschwunden im gleichnamigen Thriller (heute, 20.15 Uhr, ORF 2). Der Zuseher ahnt Böses, weiß er doch längst um die Razzia der Polizei. Wo andere Erholung suchen, suchen eine Mutter und die Kripo immer verzweifelter Jakob. Und bald auch, an Marlenes Seite, ein smarter Anwalt mit exzellenten Deutschkenntnissen, eine Zufallsbekanntschaft – oder doch nicht?