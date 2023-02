Wer einmal lügt

Die Forensik ist ein weites, für Laien häufig gänzlich undurchsichtiges Feld. Oft bewundern wir dann die klaren Diagnosen und Beurteilungen von Mördern oder Triebtätern durch forensische Psychiater wie Heidi Kastner oder Reinhard Haller. Wie geht das, so tief in einen Menschen hineinzuschauen, der völlig aus der Norm fällt, der Dinge tut, die uns abstoßen, für die wir keine Erklärung finden. Eine Profession also wie gemacht fürs Fernsehen.