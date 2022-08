Am 29. Juli konnte das FBI den jüngsten Mordanschlag auf Masih Alinejad verhindern. Ihr Name steht für den Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen und für zivilen Ungehorsam im iranischen Mullah-Regime. Der im New Yorker Exil lebenden, iranisch-amerikanischen Journalistin und Frauenrechtsaktivistin widmet sich das Porträt "Mit wehenden Haaren gegen die Mullahs" (gestern, ARD). Die Dokumentation begleitet die 46-Jährige auf ihrer Mission.