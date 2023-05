Und weiter geht’s mit dem Heile-Welt-Fernsehen: Echtes Leben mit allen Höhen und Tiefen, mit Krankheit, bösen und lieben Menschen, wahrer und enttäuschter Liebe inmitten wunderbarer Landschaften wird in der Serie "Daheim in den Bergen" (gestern, ARD) verhandelt. Wir kennen das vom Bergdoktor mit sapperlotten Liebesproblemen und – gestern an dieser Stelle besprochen – der ultimativen Hebamme Lena Lorenz.