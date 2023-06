Was wäre, wenn? Der Franken-"Tatort" lädt heute zum Sinnieren ein

Das Wiedersehen von Kommissar Felix Voss mit seinem alten Studienfreund ist kurz: Pfarrer Marcus wird wenige Minuten später in der Sakristei ermordet. Kurz vor jener Predigt, in der er etwas über Antonia sagen wollte. Voss’ große Studienliebe, der er seine Gefühle nie gestanden hatte. „Hochamt für Toni“ (heute, ARD) führt den Kommissar (Fabian Hinrichs) zurück in seine Studienzeit und zur Frage: Was wäre gewesen, wenn?