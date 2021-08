Iron Man, Black Widow, Captain America: Diese Figuren und viele mehr aus dem Comic- Universum des US-Verlagshauses Marvel sind im vergangenen Jahrzehnt zu den großen Stars des fiktiven Kinospielfilms avanciert. Nun hat sich Disney, zu dem das Marvel-Universum gehört, für seinen Streamingdienst Disney+ eine flotte Serie einfallen lassen: In "What If...?" geht man der Frage nach, was geschehen wäre, wenn sich ikonische Ereignisse in der Comicwelt von Marvel anders zugetragen hätten.