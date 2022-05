Und am Ende kam’s besonders dick. Rassisten wurden zu Minderheitenverstehern, verzogene Gören gaben sich mit dem Nötigsten zufrieden und ein ganzes Dorf der Ablehnenden öffnete bereitwillig Arme und Geldtaschen. Puh. Die gestrige ARD-Komödie "Zimmer mit Stall – So ein Zirkus" hatte von der Idee her Potenzial, doch Komödien mit ernsten Themen wie Migration, Inklusion und Antiziganismus unter einen Hut zu bringen und dabei nicht in kuschelige Sozialromantik mit einer Happy-End-Orgie