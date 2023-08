Wandern fürs Herz

Der Weg ist das Ziel. Eine so wahre wie abgedroschene Weisheit, aus der die Filmkunst doch immer wieder erfrischende Begegnungen schafft – wie in der romantischen Netflix-Komödie "Küssen und andere lebenswichtige Dinge". Wiewohl der Originaltitel "Happiness for Beginners" ("Glück für Anfänger") besser passen würde als der deutsche, der prompt den Verdacht des Teenagerfilms verbreitet, entpuppt sich die Geschichte einer geschiedenen Pädagogin als Wohlfühlfilm.