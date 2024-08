Wacheln am See beim Auftakt der ORF-Sommergespräche

Vor schöner Kulisse, aber umschwirrt von Wespen diskutierten am Montag Beate Meinl-Reisinger (Neos) und Martin Thür.

"Wunderschön“ fand es Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger beim Auftakt der ORF-Sommergespräche (am Montag, ORF 2, nachzusehen auf ORF ON) am Traunsee. Laut dem Sender habe man sich für die malerische Traunkirchner Halbinsel entschieden, da sie nahe der geografischen Mitte Österreichs liege. Drohnen fingen das Seeufer aus sämtlichen Winkeln ein. Man hatte bei den Bildern Mühe, gedanklich beim Gespräch zu bleiben.