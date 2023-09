Vieles für die Fisch

Als der junge indonesische Seemann Joyo im Finale des gestrigen "Amsterdam-Krimis" (20.15, ARD) in die Freiheit radelte, ergab das schon ein ziemlich cooles Bild. Dass Iggy Pops Hymne "The Passenger" erklang und Joyo ein Geldbündel, das er mitgehen hatte lassen, aus der Hosentasche zog, setzte dem Ganzen ein Sahnehäubchen auf. Ein bittersüßes jedoch. Denn all das lief auf eine Frage hinaus: Wo war diese fein abgestimmte Lockerheit in den knapp eineinhalb Stunden davor?