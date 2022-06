Die Krimireihe "Tatort" geht in die Sommerpause und nach der gestrigen Folge "In seinen Augen" (ORF und ARD) kann man nur sagen: Ja, bitte – unbedingt eine Pause! Zu trivial, zu banal, zu vorhersehbar, zu viel Resozialisierung, zu viel von junger, sexy Typ mit einschlägiger krimineller Vita hat guten Sex mit Sechzigjähriger, Verzeihung, "Best Agerin". Dann noch eine durchgeknallte, dekadente Nachbarin mit "dominösen" Tendenzen.