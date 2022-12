Ein psychopathischer Entführer mit Mausmaske, der bizarre Forderungen stellt, mit Feuereifer an alle gängigen Verschwörungstheorien glaubt und sogar einen Ermittler in seine Gewalt bringt: "Katz und Maus" hielten das Kommissarinnen-Duo Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) am Sonntagabend (ORF 2, 20.15 Uhr) im neuen Dresdner "Tatort" gewaltig auf Trab.