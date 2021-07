Am 23. Juli beginnen in Tokio die Olympischen Sommerspiele. Zur "Einstimmung" auf das Ereignis machte "Universum History" ("Der verratene Traum", gestern 22.30 Uhr, ORF 2) die Spiele 1936 in Berlin zum Thema. Die Nazis nutzten die Weltöffentlichkeit geschickt, kauften sich das Internationale Olympische Idee und Kritiker und missbrauchten die Wettkämpfe zu Propagandaspielen.