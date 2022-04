New York, Ende des 19. Jahrhunderts: Es ist eine Epoche des rasanten technischen Fortschritts und der Neureichen, Hasardeure und Draufgänger. Mark Twain nannte dieses Aufeinandertreffen von altem Geld und neuen Ideen einmal mit leisem Spott "Das vergoldete Zeitalter". Genau so, nämlich "The Gilded Age", heißt auch die in Österreich ab jetzt auf Sky zu sehende Serie aus der Feder des britischen Oscar-Preisträgers Julian Fellowes.